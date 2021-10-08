Hollanda, Letonya karşısında 3 puanı tek golle aldı

Türkiye'nin grubunda yer alan Hollanda, Letonya'yı deplasmanda 1-0 yenerek 16 puana yükseldi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Letonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Daugava Stadı’nda oynanan mücadeleyi Portakallar 1-0 kazanarak Norveç ve Türkiye ile farkı açtı.

19. dakikada Klaassen’in golüyle 1-0 öne geçen Hollanda, maç boyunca topa olmasına ve 19 şut denemesi yapmasına rağmen farkı arttıramadı.

Letonya 5 puanla 5. sırada kalırken, lider Hollanda da 16 puana yükseldi. 2. sıradaki Norveç’in 14, 3. sıradaki Türkiye’nin ise 12 puanı bulunuyor.

Hollanda grubun 8. maçında Pazartesi günü sahasında Cebelitarık’ı konuk edecek.

Grubun diğer maçında ise Karadağ, Cebelitarık’ı deplasmanda 3-0 yendi.