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Spor

HOLLANDA KUPASINI TWENTE KAZANDI   LAHEY (A.A)

09 Mayıs 2011 01:48

-HOLLANDA KUPASINI TWENTE KAZANDI   LAHEY (A.A) - 08.05.2011 - Futbolda Hollanda Kupası'nı, Ajax'ı 3-2 yenen Twente kazandı. Normal süresi 2-2 sona eren maçta Twente'yi zafere taşıyan golü, 117. dakikada Marc Janko attı. Büyük bir çekişmeye sahne olan Rotterdam De Kuip Stadı'ndaki maçın ilk yarısında 2-0 öne geçen Ajax, bu avantajını kullanamadı. 19. dakikada Demy de Zeeuw ve 40. dakikada Lorenzo Ebecilio ile 2-0 öne geçen Ajax, 45. dakikada Wout Brama, 56. dakikada Theo Janssen ve 117. dakikada Marc Janko'nun gollerine engel olamayarak, sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Twente, bu sonuçla kupayı üçüncü kez müzesine götürdü. Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, sezonun son haftasında, gelecek hafta pazar günü, Amsterdam Arena Stadı'nda bir kez daha karşı karşıya gelecek. Final niteliğindeki maç şampiyonu belirleyecek. 71 puanlı Twente'ye beraberlik yeterken, 70 puanlı Ajax için şampiyonluğun yolu mutlak galibiyetten geçiyor.

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