Hollanda krizinin ardından Başbakan Yıldırım'dan Dışişleri genelgesi

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede yurt dışında çeşitli toplantılara katılacak görevlilerin Dışişleri Bakanlığı ile irtibat halinde olması gerektiği ifade edilerek, “Dış politikayı ilgilendiren konularda üst düzey zevat tarafından kamuoyuna yapılacak açıklamalar öncesinde Dışişleri, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ile koordine halinde olunmalıdır” denildi.

"Dışişleri daha net bilir"

Yıldırım imzasıyla dünkü Resmi gazete’de yayımlanan genelgede, “Türkiye’nin küresel çapta faaliyetler yürüten bir aktör olması ve iletişim kanallarındaki çeşitlilik ve kolaylık nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarının yabancı muhataplarıyla temaslarında ve uluslararası örgütler ile forumların etkinliklerine katılımlarında büyük bir artış yaşandığı” belirtildi.

Almanya ve Hollanda ile başlayan Avrupa krizinin ardından yayımlanması dikkati çeken genelgede, “görevi gereği uluslararası ilişkileri bakımından derin bir tecrübe sahibi olan ve ülkeleri çok yönlü izleyebilen Dışişleri Bakanlığı’nca, ülkelerin hassasiyetlerinin daha net bilindiği” vurgulandı. Genelgede şu ifadeler yer aldı:

"İşbirliği içinde"

“Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun’un birinci maddesinin ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile müteakip bentler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür’ hükmü gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sürekli veya geçici olarak yurt dışına gönderilen görevlileri aracılığıyla gerçekleştirecekleri temasları ile çeşitli vesilelerle ülkemize davet etmeyi öngördükleri kişiler hakkında evvelce Dışişleri Bakanlığı’yla işbirliği ve koordinasyon içinde hareket edeceklerdir.”

Genelgede, dış politikayı ilgilendiren konularda üst düzey zevat tarafından kamuoyuna yapılacak açıklamalar öncesinde Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı ile koordine halinde olunması da istendi.