Hollanda Kraliyeti'ne suikast girişimi

Verilen bilgiye göre, Hollanda'da her yıl 30 Nisan günü geleneksel olarak kutlanan Kraliçe Günü'nde, Kraliçe Beatrix'in ailesi ve yakınları, bu yılki törenlere Apeldoorn kentinde katıldı. Aileyi taşıyan üstü açık otobüs, öğle saatlerinde kent içinden eski kraliyet sarayına doğru halkı selamlayarak ilerlerken, bir otomobil hızla kalabalığı geçerek otobüse yöneldi, ancak ulaşamadan yol kenarındaki anıta çarparak durabildi.Saldırıda, 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 38 yaşındaki zanlının, ağır yaralı olarak tedavi altına alındığı, resmi açıklamada da saldırının doğrudan Kraliyet Ailesi'ni hedef aldığı bildirildi.