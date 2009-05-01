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Dünya

Hollanda Kraliyeti'ne suikast girişimi

Hollanda'da Kraliyet Ailesi'nin de katıldığı törende hızla kalabalığa dalan sürücü 5 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına yol açtı

01 Mayıs 2009 03:00

Hollanda'da 30 Nisan Kraliçe Günü kutlamaları sırasında Apeldoorn kentinde Kraliyet ailesinin de katıldığı törenlerde hızla kalabalığa giren bir otomobil 5 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına yol açtı.



Verilen bilgiye göre, Hollanda'da her yıl 30 Nisan günü geleneksel olarak kutlanan Kraliçe Günü'nde, Kraliçe Beatrix'in ailesi ve yakınları, bu yılki törenlere Apeldoorn kentinde katıldı. Aileyi taşıyan üstü açık otobüs, öğle saatlerinde kent içinden eski kraliyet sarayına doğru halkı selamlayarak ilerlerken, bir otomobil hızla kalabalığı geçerek otobüse yöneldi, ancak ulaşamadan yol kenarındaki anıta çarparak durabildi.



Saldırıda, 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 38 yaşındaki zanlının, ağır yaralı olarak tedavi altına alındığı, resmi açıklamada da saldırının doğrudan Kraliyet Ailesi'ni hedef aldığı bildirildi.


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