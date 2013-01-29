T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollanda Kraliçesi Beatrix tacını devrediyor

Kraliçe Beatrix: Tacı bırakma anım geldi. Tahtın yeni bir kuşağa geçmesi gerek

29 Ocak 2013 10:45

Hollanda Kraliçesi Beatrix, tacı devraldığı gün olan 30 Nisan'da tahttan çekileceğini ve tahtı oğlu Prens Willem-Alexander'a bırakacağını açıkladı. Perşembe günü 75 yaşını kutlamaya hazırlanan Hollanda Kraliçesi, televizyonda yayınlanan konuşmasında, 'tacı bırakma anının geldiğini ve tahtın yeni bir kuşağa geçmesi gerektiğini' söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, tahtı varisine bırakma kararı nedeniyle kraliçeyi kutladı.

Hollanda yasalarına göre, monarşi liderinin yönetimdeki yetkileri sınırlı ve bu bakam daha çok törensel olarak görülüyor.

Taç, 1980 yılında annesi Juliana'nın tahttan inmesi üzerine Kraliçe Beatrix'e kalmıştı. Anneannesi Wilhelmina da 1948 yılında, 68 yaşındayken tahtı bırakmıştı. Ülkede tahtı 70 yaş civarında bırakmak bir gelenek halini aldı.

45 yaşındaki Prens Willem-Alexander, Arjantinli Maxima Zorreguieta ile evli. Çiftin üç çocuğu var. Pilot ve su yönetimi uzmanı Willem-Alexander, 3. Willem'in 1890'da ölümünden sonraki ilk Hollanda Kralı olacak. Müstakbel Kral Willem-Alexander'ın eşi Maxima'nın gayrı resmi olarak 'kraliçe' unvanı alması bekleniyor.

(BBCTürkçe)

ETİKETLER

Hollanda Kraliçesi BeatrixWillem AlexandertahtbırakmaMark Ruttebaşbakangelenekhollanda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24