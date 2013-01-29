Hollanda Kraliçesi Beatrix tacını devrediyor

Hollanda Kraliçesi Beatrix, tacı devraldığı gün olan 30 Nisan'da tahttan çekileceğini ve tahtı oğlu Prens Willem-Alexander'a bırakacağını açıkladı. Perşembe günü 75 yaşını kutlamaya hazırlanan Hollanda Kraliçesi, televizyonda yayınlanan konuşmasında, 'tacı bırakma anının geldiğini ve tahtın yeni bir kuşağa geçmesi gerektiğini' söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, tahtı varisine bırakma kararı nedeniyle kraliçeyi kutladı.

Hollanda yasalarına göre, monarşi liderinin yönetimdeki yetkileri sınırlı ve bu bakam daha çok törensel olarak görülüyor.

Taç, 1980 yılında annesi Juliana'nın tahttan inmesi üzerine Kraliçe Beatrix'e kalmıştı. Anneannesi Wilhelmina da 1948 yılında, 68 yaşındayken tahtı bırakmıştı. Ülkede tahtı 70 yaş civarında bırakmak bir gelenek halini aldı.

45 yaşındaki Prens Willem-Alexander, Arjantinli Maxima Zorreguieta ile evli. Çiftin üç çocuğu var. Pilot ve su yönetimi uzmanı Willem-Alexander, 3. Willem'in 1890'da ölümünden sonraki ilk Hollanda Kralı olacak. Müstakbel Kral Willem-Alexander'ın eşi Maxima'nın gayrı resmi olarak 'kraliçe' unvanı alması bekleniyor.

(BBCTürkçe)