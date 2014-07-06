Dünya Kupası'nın son yarı finalisti penaltılarla Hollanda oldu

Almanya, Brezilya ve Arjantin'den sonra Dünya Kupası'nda son yarı finalist Hollanda-Kosta Rika maçıyla belli oldu.

90 dakikası ve uzatma dakikaları 0-0 biten karşılaşmada Hollanda, Kosta Rika'ya penaltı atışlarında 4-3'lük üstünlük sağladı ve yarı finale yükseldi.

İki takımın kadroları

Hollanda: Cillessen (Krul), Vlaar, De Vrij, Martins Indi (Huntelaar), Blind, Kuyt, Sneijder, Wijnaldum, Robben, Depay (Jeremain Lens), Van Persie



Kosta Rika: Navas, Acosta, Gonzalez, Umana, Borges, Bolanos, Campbell (Marco Urena), Ruiz, Diaz, Gamboa (Myrie), Tejeda (Cubero)

Maçın önemli dakikaları

4. dakikada Ruiz, De Vrij'in müdahalesiyle yerde kaldı. Serbest vuruştan sonuç çıkmadı.

6. dakikada Van Persie ofsayt pozisyonuna yakalandı.

20. dakikada Kosta Rika'nın ceza sahasına yaptığı ortayı, Hollanda savunması uzaklaştırdı.

22. dakikada Kuyt'un ceza alanı içine verdiği pasta Van Persie vurdu kaleci Navas topu uzaklaştırdı. Sneijder, önüne düşen topa şutunu çekti ancak Navas bir kez daha başarılı oldu.

28. dakikada Kosta Rika'nın kazandığı serbest vuruşta Bolanos'un ceza sahasına gönderdiği topa, auta çıktı.

29. dakikada Depay ceza alanı içine girdi, çarpaz pozisyondan vuruşunu Kosta Rika kalecisi Navas, ayaklarıyla kurtardı.

34. dakikada Bolanos'un ceza sahasına yaptığı ortada, altıpasta topla buluşan Bryan Luiz topu filelere gönderemedi.

38. dakikada maçtaki ilk sarı kart Kosta Rikalı Junior Diaz'a çıktı.

39. dakikada Sneijder'ın kullandığı frikik vuruşunu Navas son anda kurtardı.

42. dakikada Robben'in attığı ara pasta Van Persie'den önce Navas topa sahip oldu.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

53. dakikada Robben, ceza sahası çizgisine topu gönderdi. Sneijder'ın vuruşu üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Bolanos'un kullandığı serbest vuruş auta çıktı.

64. dakikada Martins Indi sarı kart gördü.

65. dakikada Bolanos'un serbest vuruşunda Gonzales kafayla yükselip vurdu ancak auta çıktı.

75. dakikada Sneijder'ın ortasında, penaltı noktasında buluşan Vlaar'ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

83. dakikada Sneijder'ın kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü.

88. dakikada Sneijder'ın ortasında, Van Persie kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ıskaladı.

90+2. dakikada Van Persie'nin kullandığı serbest vuruşta topu kaleci kurtardı, pozisyonun devamında arka direkte yeniden topla buluşan Van Persie'nin şutunu Kosta Rikalı oyuncular çizgiden çıkarttı.

Maçın normal süresi 0-0 berabere sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma dakikaları sona erdi.

94. dakikada Vlaar'ın kafa vuruşunda kaleci Navas harika kurtardı.

101. dakikada Robben'in kullandığı serbest vuruş barajda kaldı.

Uzatmanın ilk yarısı golsüz geçildi.

111. dakikada kaleci Navas'a faul yapan Huntelaar sarı kart gördü.

117. dakikada Ureana'nın vuruşunu Hollanda kalecisi kurtardı.

119. dakikada Sneijder'ın ceza sahası dışından vuruşu direkten döndü.

Karşılaşmanın 120 dakikası da sona erdi ve maç penaltılara gitti.

Penaltı atışları

İlk penaltının Kosta Rika'dan Borges geldi ve top ağlarda. Kosta Rika 1-0 öne geçti.

Van Persie topun başına geldi top ağlara gitti. Skor 1-1'e geldi.

Kosta Rika'dan Bryan Luiz'in vuruşunu Krul kurtardı.

Hollanda'da Robben'in kullandığı penaltı atışı filelere gitti ve Hollanda 2-1 öne geçti.

Kosta Rika'da 3. penaltı atışını Gonzales kullandı ve top ağlara gitti, skor 2-2 oldu.

Hollanda'da topun başına Sneijder geldi ve skor 3-2 oldu.

Kosta Rika 4. penaltıyı kullanıyor. Bolanos'un vuruşu ağlara gitti skor 3-3 oldu.

Dirk Kuyt'un kullandığı penaltı vuruyu ağlara gitti ve Hollanda 4-3 öne geçti.

Umana'nın penaltı vuruşunu Krul kurtardı ve Hollanda yarı finale yükseldi.