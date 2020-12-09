Hollanda Koronavirüs nedeniyle yalnızlık çeken gençler için 58,5 milyon Euro ayırdı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

BBC Türkçe

Hollanda hükümeti, ülkedeki gençlerin Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı yalnızlık, kaygı ve depresyon sorununu ortadan kaldırmak için bütçeden 58,5 milyon Euro ayırdı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, salgın nedeniyle gençlerin geçmişe oranla birçok yaşam alanından vazgeçmek zorunda kaldığını belirterek, bu dönemde diğer yaş gruplarına göre yalnızlık, üzüntü ve kaygı gibi ruh sağlığı sorunlarıyla daha fazla karşılaştıklarını söyledi.

Hükümet, gençler arasındaki yalnızlık sorunuyla mücadele edebilmeleri için belediyelere 58,5 milyon Euro kaynak aktaracak. Hollanda'daki belediyeler bu parayı, spor turnuvaları, yaratıcılık atölyeleri, müze gezileri, fotoğrafçılık kursları ve internet üzerinden gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler için kullanacak.

Belediyelerin öncülüğünde salgın döneminde yalnızlık sorunu yaşayan gençlere, kişisel danışmanlık ve zihinsel dayanıklılığı güçlendirmek için kurs gibi hizmetler de verilecek.

Önümüzdeki hafta başlayacak Noel tatilinden itibaren hayata geçirilecek uygulamadan 27 yaşına kadar olan herkes yararlanabilecek. Belediyeler, düşük gelir gruplarının yaşadığı semtlerdeki savunmasız gençlere öncelik tanıyacak.