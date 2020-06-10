Hollanda Koronavirüs krizinden çıkmak için gençlere başvuruyor

Hollanda hükûmeti, Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan krizi aşmak için gençlerden somut tavsiyeler istedi. Gençler, eğitim, sağlık, iş gücü ve konut piyasası gibi birçok alanda hayata geçirilmek üzere planlar hazırlayacak.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 2 hafta önce yaptığı, gençlere yönelik "Devrimi aşağıdan yukarıya doğru başlatın" çağrısı üzerine bazı gençlik örgütleri, bakanlar kurulu kararlarına yapısal olarak katılmayı talep etti.

Özellikle korona krizinden önemli ölçüde etkilendiklerini belirten Hollandalı gençler, artan öğrenci borçları, iş gücü ve konut sektöründeki belirsizlikler gibi olumsuzlukları dile getirdi.

Lise ve üniversite öğrencilerinin bağlı olduğu örgütleri Başbakanlık binasına davet eden Mark Rutte, yeni fikrilere ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Tüm ülkeyi birlikte yeniden tasarlamak zorundayız" dedi.

Daha önce genç kuşağın fikrinin pek sorulmadığını belirten Hollanda Başbakanı, sadece örgütlü olanlar değil, ülkedeki bütün gençlerin yönetime dahil olmasını istediklerini söyledi.

Rutte, gençlerden, sorunları aşmak için somut öneriler getirmelerini, bunu yaparken, bürokratik davranmamaya çalışmalarını istedi. Hollanda Başbakanı ve gençler, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.

Gençler tarafından hazırlanan somut planlar, Hollanda hükûmeti tarafından Korona krizinden çıkış sürecinde hayata geçirilecek.