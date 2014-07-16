Hollanda kısmen suçlu bulundu



Dava, Hollanda'da ‘Srebrenitza Anneleri' adındaki kurban yakınlarından oluşan grup tarafından açılmıştı. Kurban yakınları, 1995 yılının Temmuz ayında 8 bin Boşnak erkeğin katledilmesinden Hollanda devletinin sorumlu tutulmasını talep etmekteydi. Mahkeme, 8 bin kişiden 300'ünün öldürülmesinden Hollanda'nın sorumlu olduğuna hükmetti. Böylelikle bir mahkeme ilk kez, Srebrenitsa'nın işgali sırasında BM bünyesinde görev yapan Hollanda taburuna sığınan 300 sivil Boşnak'ın Sırplara teslim edilmesinden dolayı Hollanda'yı suçlu bulmuş oldu. Mahkeme kararında, "Hollanda taburu, Sırplar'a teslim edilen 300 kişinin öldürüleceğini tahmin etmiş olması gerekirdi" ifadesine yer verdi. Hollanda devleti, birlikler Birleşmiş Milletler misyonuna bağlı olduğu için her tür sorumluluğu reddetmekteydi.

Bu karar temelinde Hollanda'ya tazminat davası açılabileceği belirtiliyor. Öte yandan kararın, hükümetlerin daha temkinli davranmasına yola açabileceği ve gelecekteki Birleşmiş Milletler misyonları üzerinde etkileri olabileceğine dikkat çekiliyor.