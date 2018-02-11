T24 LogoT24 Logo
Spor

Hollanda, Kış Olimpiyatları'nda podyumu adeta işgal etti

Kadınlar 3000 metre sürat pateninde, Hollanda damgası

11 Şubat 2018 15:09

Yarış sonucunda podyumun üç basamağına da Hollandalı sporcular çıktı. Portakallar, sergiledikleri başarılı performansla podyumu adeta işgal etti.

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın kadınlar 3000 metre sürat pateni yarışına Hollandalı sporcular damga vurdu.

Podyumun üç basamağının da Hollandalı patencilerden oluştuğu yarışta zafere ulaşan isim 3:59.21'lik derecesiyle Carljin Achtereekte oldu. 28 yaşındaki sporcu böylece kariyerinde ilk kez mücadele ettiği kış olimpiyatlarında altın madalyayla tanıştı.

Saniyenin sadece %8'i farkla ikinci sırada yer alan Ireen Wüst gümüş madalya elde etti. Dördüncü kez katıldığı kış olimpiyatlarında 9. madalyasını kazanan Wüst, Hollanda spor tarihinin madalya rekortmeni olan kadın binici Anky van Grunsven'i yakaladı.

Podyumu tamamlayan isimse 0.81 saniye farkla farkla Antoinette de Jong oldu.

ETİKETLER

Kış Olimpiyatları2018KışPyeongchangsporpatenpodyumilk 3madalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24