Hollanda, Karadağ'ı yenemedi; Türkiye'ye liderlik şansı doğdu!

2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu 9. maçında Hollanda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Gradski Stadion Podgorica'da oynanan karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande yönetti. Zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Hollanda'nın golleri 25. ve 55. dakikalarda Mamphis Depay'dan geldi.

Karadağ'ın gollerini ise ise 82. dakikada Ilija Vukotic ve 86. dakikada Nikola Vujnovic kaydetti.

Portokallar 2-0 öne geçtikleri karşılaşmada 4 dakikada kalesinde 2 gole engel olamadı ve 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma şansını son maça bıraktı.

Hollanda, A Milli Takımı da yakından ilgilendiren son karşılaşmada sahasında Norveç'i ağırlayacak.

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