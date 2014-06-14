Hollanda İspanya’yı dağıttı



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nın daha ikinci gününde tarihi bir skor ortaya çıktı. Güney Afrika’daki 2010 Dünya Şampiyonası’nın iki finalisti Hollanda ile İspanya’nın karşı karşıya geldiği B grubu ilk maçında Hollanda 1-0 geriye düşmesine rağmen güçlü rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla yenip rövanşı aldı. Hollanda 2010’da finali İspanya karşısında 1-0 kaybetmiş ve dünya şampiyonluğunu rakibine kaptırmıştı.

Salvador de Bahia'daki Fonte Nova Arena'da oynanan ve 48 bin kişinin izlediği mücadelede van Persie ve Arjen Robben golleriyle, Blind ve Sneijder de asistleriyle ‘Matadorlar’ı yıkan isimler oldu. Portakallar Xabi Alonso’nun penaltı golüyle (27.) ilk yarım saatte geriye düşmesine rağmen maçı Robin van Persie (44./72.) ve Arjen Robben’in (53./80.) 2’şer ve Stefan de Vrij’in (64.) golleriyle kazandı.

Maça her iki takım da kontrollü başlarken ilk dakikalarda Hollanda Wesley Sneijder İspanya da Diego Costa ile birer fırsattan yararlanamadı. İlk golü bulan taraf son Dünya Şampiyonu İspanya oldu. İspanya milli takım formasını ikinci kez giyen ve zaman zaman tribünlerdeki Brezilyalı taraftarlar tarafından ıslıklanan Atletico Madrid’in Brezilya asıllı golcüsü Diego Costa’nın de Vrij tarafından düşürülmesiyle maçın İtalyan hakemi Nicola Rizzoli penaltıya hükmetti. Penaltıyı gole çeviren Xabi Alonso 27’nci dakikada İspanya’yı öne geçirdi. Ancak 44’üncü dakikada sahneye çıkan van Persie yaptığı şık aşırtma kafa vuruşuyla Iker Casillas’ı avladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya golün moraliyle başlayan ‘Portakallar’ üstünlük sayısını bulmakta gecikmedi. Bu kez 53’te savunmayı çalımlayan Bayern Münihli Arjen Robben takımını 2-1 öne geçirdi. Hız kesmeyen Hollanda Sneijder’in İspanya ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta de Vrij ile 3-1’lik skoru yakaladı. Bu gol sonrası ‘Matadorlar’ın konsantrasyonu tamamen dağıldı. Kaleci Casillas’ın büyük hata yaparak ayağından açtığı topu kapan van Persie, Hollanda’nın dördüncü golünü İspanya filelerine göndermekte zorlanmadı (72.). Maçta son sözü günün başarılı ismi Robben söyledi ve böylece 5-1 skor ortaya çıktı (80.)

Acı yenilgi

2008 ve 2012’nin Avrupa Şampiyonu İspanyollar, aynı zamanda Hollanda karşısına son Dünya Şampiyonu unvanıyla çıkmışlardı ancak ortaya kimsenin beklemediği bir skor çıktı. Bir maçta 5 gol yiyen İspanyollar 2010 Dünya Şampiyonası ve 2012’deki Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin tamamında bu kadar gol yemişti.

İspanya aynı zamanda 13 Haziran 1950’den beri resmi bir maçta en farklı yenilgisini aldı. Matadorlar o tarihteki Dünya Şampiyonası’nda Brezilya’ya 6-1 kaybetmişti. İspanya bu skorla aynı zamanda en farklı yenilgiyi alan son şampiyon da oldu.

Maç sonrası konuşan İspanya teknik direktörü Vicente del Bosque “Futbol bu. Biz ilk yarıda iyiydik, onlar ikinci yarıda. Biz ikinci yarıda çok hata yaptık” dedi. İspanya 2010’daki Dünya Şampiyonası’na 1-0’lık İsviçre yenilgisiyle başlamış ardından turnuvayı şampiyon tamamlamıştı. Şimdi İspanyolların tek beklentisi tarihin tekerrür etmesi. İspanya gruptaki ikinci maçını 18 Haziran Çarşamba günü Şili ile oynayacak.

Şili de Avustralya’yı farklı geçti

B grubunun diğer maçında Şili ile Avustralya karşı karşıya geldi. Cuiaba’daki Pantanal Arena’da oynanan ve 40 bin 275 kişinin izlediği mücadelede kazanan 3-1’lik skorla Şili oldu. Turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen Şili, rakibi karşısında ilk dakikalarda bulduğu iki golle maçı kopardı ve İspanya’ya göz dağı verdi.

Barcelona forması giyen Şilili hücum oyuncusu Alexis Sanchez etkili futboluyla takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Karşılaşmanın gollerini Şili adına Alexis Sanchez (12.), Jorge Valdivia (14.) ve 90+2’de Jean Beausejour atarken Avustralya’nın tek sayısı Tim Cahill’den (35.) geldi. Cahill böylece Hollandalı Robin van Persie ve Arjen Robben’den sonra 2006, 2010 ve 2014 Dünya Futbol Şampiyonaları’nda gol atan olan üçüncü futbolcu oldu.

Güney Amerika ekibi bu galibiyetle ikinci tur için önemli bir avantaj sağladı. Çarşamba günkü maçtaki rakibi İspanya’yı yenmesi ve Hollanda’nın da Avustralya’yı kayıpsız geçmesi halinde son şampiyon İspanya kupanın dışında kalacak.

Meksika 3 puanı haketti

İkinci günün ilk, A grubunun ikinci maçında Meksika ile Kamerun Natal’da karşı karşıya geldi. Das Dunas’da 38 bin 958 kişinin izlediği mücadelede sahadan galip ayrılan taraf 1-0’lık skorla Meksika oldu.

Sağanak yağış altında oynanan maçta Meksika’nın tek ‘geçerli’ golünü 61’nci dakikada Oribe Peralta attı. Peralta Giovani dos Santos’un Kamerun kalecisi Itandje’den dönen topunu tamamalayarak ülkesine 3 puanı kazandırdı. Rakibi karşısında etkili bir futbol sergileyen Meksika adına skor daha farklı olabilirdi. Ancak günün başarılı ancak aynı zamanda şanssız ismi Giovani dos Santos’un 2 nizami golü hakemlerin ofsayt kararıyla geçerlilik kazanmadı.

Kamerun ise rakibi karşısında beklenenden kötü bir futbol sergiledi. Alman teknik adam Volker Finke yönetimindeki Afrika temsilcinin ilk yarıda Samuel Eto’o’nun direkten dönen pozisyonu dışında akılda kalan çok fazla pozisyonu yoktu.

İlk maçlar sonunda A grubunda Brezilya ve Meksika 3’er puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Brezilya ile Meksika 17 Haziran salı günü TSİ 22:00’da ikinci grup maçında birbirlerine rakip olacaklar. Grubun diğer maçı salıyı çarşambaya bağlayan gece TSİ 01:00’da Kamerun ile Hırvatistan arasında oynanacak.

En çok hakemler konuşuluyor

Dört maçın geride kaldığı turnuvada en çok konuşulan konu verdikleri tartışmalı kararlarla hakemler oldu. Turnuvanın açılış maçı olan Brezilya – Hırvatistan maçında Japon hakem Nishimura’nın ‘Sambacılar’ lehine verdiği penaltı kararı çok tartışılmış ve Hırvat teknik heyetinin büyük tepkisini çekmişti. O penaltı golüyle üstünlük golünü bulan Brezilya maçtan da 3-1 galip ayrılmıştı.

Meksika – Kamerun karşılaşmasında da Meksikalı Giovani dos Santos’un iki gol vuruşunda yardımcı hakem pozisyonları iyi süzememiş ve maçın Kolombiyalı hakemi Wilmar Roldan iki pozisyonda da ofsayt kararı vermişti.

Hollanda – İspanya mücadelesinde ise Hollanda’nın de Vrij ile bulduğu üçüncü gol sırasında kale alanı içinde İspanya kalecisi Casillas’ın Robin van Persie tarafından topa çıkması engellenmesi İtalyan hakem Rizzoli’nin gözünden kaçtı.

Günün programı

FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’na bugün 4 karşılaşmayla devam edilecek. C grubunda Kolombiya ile Yunanistan TSİ 19:00’da Belo Horizonte kentinde karşı karşıya gelirken TSİ’ne göre cumartesiyi pazara bağlayan gece 04:00’da Didier Drogbalı Fildişi Sahili Japonya ile Recife kentinde kozlarını paylaşacak.

‘Ölüm grubu’ olarak anılan D grubunda da ilk maçlar bu akşam oynanacak. Uruguay ile Kosta Rica Fortaleza’da oynarken günün dikkat çeken maçında İngiltere ile İtalya Amazonlar bölgesindeki Manaus’ta TSİ 24:00’da karşı karşıya gelecek.