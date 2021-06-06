Hollanda, IŞİD'e katılan vatandaşını Suriye'den teslim aldı

Hollanda hükümetinin IŞİD'e katılan bir vatandaşı ve üç çocuğu ülkeye geri getirmek üzere Suriye'ye gönderdiği heyet, bugün vatandaşlarını teslim aldı.

Hollandalı kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre, Hollanda'nın Suriye Özel Temsilcisi Emiel de Bont ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin de bulunduğu heyet dün akşam Suriye'ye ulaştı.

Haberde, Hollanda heyetinin, İlham B. isimli Hollanda vatandaşı ve iki çocuğunun yanı sıra anne-babası bilinmeyen bir çocuk olmak üzere 4 kişiyi, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bu sabah teslim aldığı belirtildi.

Bu kişilerin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ait bir kampta kaldığı kaydedildi.

Teslim alınan 4 kişinin, Hollanda'nın Erbil Konsolosluğuna götürüldüğü aktarıldı.

Özel Temsilci De Bont, düzenlediği basın toplantısında, "Buraya, Hollanda Mahkemesinin kararını icra etmek üzere küçük bir grubu Hollanda'ya götürmek için geldik" dedi.