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Dünya

HOLLANDA, İRAN BALIKÇI TEKNESİNİ KURTARDI LAHEY (A.A)

04 Nisan 2011 13:19

-HOLLANDA, İRAN BALIKÇI TEKNESİNİ KURTARDI LAHEY (A.A) - 04.04.2011 - Hollanda deniz kuvvetlerine bağlı deniz piyadelerinin, Somali açıklarında, korsanlarca kaçırılan bir İran balıkçı teknesini kurtarmak amacıyla düzenlediği operasyonda 2 korsan öldü, 16 korsan tutuklandı. Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şüpheli bir balıkçı teknesini incelemek üzere gönderilen iki şişme sürat teknesine ateş açılması üzerine harekete geçen deniz piyadelerinin açtığı ateş sonucu 2 korsanın öldüğü bildirildi. Açıklamada, hız kayığıyla kaçmaya çalışan 10 korsan ile balıkçı teknesinde bulunan 6 korsanın tutuklandığı, ayrıca balıkçı teknesinde bulunan 2 korsana ait cesetlerin çıkarıldığı belirtildi. Hollanda Savunma Bakanlığı sözcüsü Marloes Visser, bazıları yaralı olarak ele geçirilen korsanların, HMS Tromp fırkateyninde sorguya çekildiklerini söyledi.

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