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Dünya

Hollanda, internetin tarafsızlığını kabul etti!

Hollanda, internetin tarafsızlığına Avrupa'da yasal statü kazandıran ilk ülke olarak tarihe geçti

10 Mayıs 2012 18:57

İnternetin tarafsızlığı (net neutrality), uzunca bir süreden beri konuşuluyor, tartışılıyor. Kavram, kullanıcılara hizmet sağlayıcıların eşit hizmet sunmalarını gerektiriyor. Bu yönüyle kullanıcılar kazanırken, teknoloji şirketlerinin kapasitelerini artırmaları ihtiyacı beliriyor. Şirketlerin rahatsızlık duydukları kavramı Hollanda, yasalaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu.

İşte yeni yasayla Hollandalı kullanıcılara sağlanan avantajlardan bir kaçı:

Mobil operatörler, Skype ve benzeri VoIP yazılımların kullanımını engelleyemeyecek,
 
P2P paylaşımlar engellenemeyecek,
 
Servis sağlayıcılar, kullanıcıların hızını dosya indirdiği ve benzeri gerekçelerle düşüremeyecek.
 
Hollanda devletinin aldığı karar operatörlerde hayal kırıklığı yarattı. Vodafone, T-Mobile ve eski devlet işletmesi olan Royal KPN NV, kanunun çıkmaması için lobi faaliyetlerinde bulunmuştu.
 
Avrupa Birliği (AB), ağın tarafsızlığını kabul etmekle birlikte telekom şirketlerinin bazı servisleri dolayısıyla ekstra ücret alabilmelerine izin veriyor.
 
Şili, geçtiğimiz yıl ağın tarafsızlığını kabul ederek bu alanda dünyada bir ilke imzasını atmıştı. 
 
Türkiye'de, BT sektörünün konuya bakışını öğrenmek maksadıyla görüşüne başvurduğumuz TTNET yetkilileri, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmekle yetindiler.
 
Bu yasa  sayesinde operatör veya servis sağlayıcısı hizmeti veren kurumlar, internet kullancılarının bağlantılarına doğrudan müdahalede bulunamayacaklar. Aksi durumlarda ise mahkeme kararı şart koşulacak. 
 

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