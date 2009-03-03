Hollanda İçişleri Bakanı: Kazaya zamanında müdahale edildi

Hollanda İçişleri Bakanı Horst, THY'nin kaza yapan uçağına kurtarma ve ilk yardım müdahalesinin zamanında yapıldığını söyledi.



Hollanda İçişleri Bakanı Guusje ter Horst, THY'nin İstanbul-Amsterdam seferini yaparken geçen çarşamba günü kaza yapan uçağına kurtarma ve ilk yardım müdahalesinin zamanında yapıldığını, olay yerine ulaşmada herhangi bir gecikme olmadığını bildirdi.



İçişleri Bakanı ter Horst, kaza yerinde bugün yaptığı incelemelerin ardından Schiphol Havaalanında düzenlediği basın toplantısında izlenimleriyle ilgili bilgi verdi.



Yardım çalışmalarını yürüten yetkililerden bilgi aldığını belirten Bakan ter Horst, çalışmalarının en hızlı şekilde ve en üst düzeyde eş güdümlü olarak yürütüldüğünü söyledi.



Ter Horst, son iki yılda Schiphol Havaalanında bu konuda yapılan yoğun tatbikatların yararının bu kazada görüldüğünü, ilk 10 dakika içinde bütün cankurtaranların ve öteki görevlilerin olay yerine yetiştiğini anımsattı.



"Bu felakette, ilk yardım ve kurtarma çalışmaları açısından kesinlikle hiçbir yönetim hatası olmamıştır" diyen ter Horst, Türk basınında bu konuda çıkan kimi eleştirilerin anımsatılması üzerine, her ülkenin kendi çalışma yöntemleri ve ilkeleri bulunduğunu belirtti.



Ter Horst, Hollanda'nın bir AB üyesi olarak bu konuda yasa ve yönetmeliklerde belirtilenleri yerine getirdiğini vurguladı. Hollandalı Bakan, kaza görüntülerinden çok etkilendiğini, fotoğraf ve

video görüntülerinden daha üzücü bir durumla karşılaştığını, ama kendi bakanlığının sorumluluğunda yürütülen çalışmaların özenli ve dikkatli bir şekilde bütün birimler arasında işbirliğiyle en hızlı şekilde yapılmasının bu üzüntüsünü bir nebze olsa da azatlığını ifade etti.



Ter Horst, kaza nedenine ilişkin yorumlara girmek istemediğini, bu konuda ilk ön araştırma sonuçlarının araştırma inceleme çalışmalarını yürüten Güvenlik Araştırma Konseyi tarafından çarşamba günü açıklanmasının beklendiğini kaydetti.



İçişleri Bakanı ile birlikte basın toplantısına katılan Haarlemmermeer Belediye Başkanı ve kazadan sonra oluşturulan kriz masasının başkanlığın yapan Theo Weterings de, kazaya müdahalenin yerinde ve zamanında olduğunu tekrarladı. Weterings, herhangi bir gecikme olsa dahi, ki olduğuna inanmadığını, bu durumda bile insan yaşamına mal olacak bir gecikme ya da hatadan söz edilemeyeceğini söyledi.

