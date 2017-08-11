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Dünya

Hollanda hükümetinden 'ilaçlı yumurta' açıklaması

Kasım 2016'da yumurtalarda Fibronil olduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı

11 Ağustos 2017 01:34

Hollanda'da hükümet, Temsilciler Meclisinin, Kasım 2016'da yumurtalarda fibronil tespit edildiği yönündeki iddialar üzerine başlattığı soruşturma için sunduğu ikinci raporda iddiaları kabul etti.

Geçici hükümetin Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı Edit Schippers ile Ekonomi Bakanlığı Devlet Müsteşarı Martijn van Dam'ın Temsilciler Meclisine ikinci kez sunduğu raporda, geçen sene kasım ayında Hollanda Gıda Güvenlik Otoritesine, kimliği bilinmeyen bir kişinin aktardığı tavuk çiftliklerinde fipronil adlı böcek ilacı kullanıldığı yönündeki bilginin bilinçli olarak Temsilciler Meclisine sunulan ilk rapora alınmadığı belirtildi.

Söz konusu ihbarın, başlatılan ceza soruşturmasının bir parçası olduğu ve soruşturma sonuçlanmadığı için tedbir amaçlı ilk raporda yer almadığı aktarıldı.

Ayrıca fibronil ile kümeslerin dezenfekte edildiği yönündeki ihbarın, yumurtaların bu durumdan etkilenmesi için sebep olmaması nedeniyle o dönem dikkate alınmadığı ifade edildi. Raporda, "Araştırma kurumları bunun için pişman. Fibronil'in yumurtalar üzerindeki etkisi ile alakalı şu anda elde edinen bilgi o zaman olmuş olsaydı, ilgili kurumlar bunu kesinlikle farklı değerlendirirdi." ifadesine yer verildi.

Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme'nin, Hollanda hükümetinin Kasım 2016'da yumurtalarda Fibronil tespit ettiğine dair iddiası üzerine Temsilciler Meclisi soruşturma başlatmıştı.

 

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