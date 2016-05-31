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Dünya

Hollanda hükümeti İslam okuluna yardımı kesti

Eğitim bakanlığının aldığı bu karar, okulun varlığını sürdürmesini zorlaştırıyor

31 Mayıs 2016 11:32

Hollanda Eğitim Bakanlığı, "toplumsal değerlere aykırı öğrenci yetiştirdiği" gerekçesiyle Amsterdam'daki bir İslam okuluna verilen devlet yardımını kesti.

Kararı açıklayan Eğitim Bakan Yardımcısı Sander Dekker, okul yöneticilerinden birisinin "açıkça IŞİD'e sempati duyduğunu" söylediğini hatırlattı.

Dekker'e göre, 2014 yılı ortalarında IŞİD'e sempatisini açıklayan okul yöneticisi istifa etmek zorunda kalsa da, okul yönetimi açıklamaya yeterince tepki göstermedi.

Açıklamanın ciddi kaygı uyandırdığını vurgulayan Dekker, müfettişlerin yaptığı araştırmaların da, okula ilişkin kaygıları gidermediğini belirtti.

Dekker, okul yönetiminin, araştırma sırasında gerekli bilgilerin verilmesini sürekli reddettiğini savundu.

Hollanda Eğitim Bakan Yardımcısı, "Bizim vergilerimizle finanse edilen bir okulun çocukları Hollanda'nın bir parçası olmaktan uzaklaştırması kabul edilemez" dedi.

Eğitim bakanlığının aldığı bu karar, okulun varlığını sürdürmesini zorlaştırıyor.

Zira Hollanda'da okullar devletin ve yerel yönetimlerin desteği ile ayakta duruyor.

Bu yardımların kesilmesi, okulun fiilen kapanması anlamına geliyor.

 

İslami Eğitim Vakfı tepkili

 

Orta öğretim alanında faaliyet gösteren okulun bağlı olduğu İslami Eğitim Vakfı Başkanı Soner Atasoy ise karara tepkili.

Hollanda basınına konuşan Soner Atasoy, Dekker'i, "yalancılık ve iftira atmakla" suçladı.

İddiaları reddeden Atasoy, okul yönetimin "IŞİD'e sempati" konusundaki açıklamaya zamanında tepki verdiğini savundu.

 

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Hollanda hükümetiİslam okuluna yardımı kestieğitim bakanlığı

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