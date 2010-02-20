Hollanda hükümeti düştü

T24 - Hollanda hükümeti, koalisyondaki iki büyük partinin, Afganistan'dan asker çekme konusunda anlaşamamaları üzerine çöktü.





Yaklaşık 16 saat süren ve bugün sabahın erken saatlerine kadar devam eden görüşmelerde, Uruzgan vilayetindeki askerlerin bu yıl planlandığı gibi çekilip çekilmemesi konusunda anlaşmaya varılamadı.



Başbakan Jan Peter Balkenende, Afganistan misyonunun görev süresini uzatıp uzatmamak konusundaki uzlaşmaz görüş ayrılığı yüzünden koalisyonunun ikinci büyük partisinin hükümetten ayrılmaya karar verdiğini söyledi.



Partisinin küçük ortak Hristiyan Birlik'le yoluna devam edeceğini söyleyan Balkenende seçimlerden söz etmedi. Bununla birlikte İşçi Partisi'nin ayrılmasıyla hükümetin sandalye sayısının görev yapmasına imkan tanımayacak kadar düşeceği belirtiliyor. Siyasi uzmanlar, seçimin kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar.



Koalisyon 3 yıl önce göreve başlamıştı.







