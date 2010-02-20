T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollanda hükümeti düştü

Hollanda hükümeti, koalisyondaki iki büyük partinin, Afganistan'dan asker çekme konusunda anlaşamamaları üzerine çöktü.

20 Şubat 2010 02:00

T24 - Hollanda hükümeti, koalisyondaki iki büyük partinin, Afganistan'dan asker çekme konusunda anlaşamamaları üzerine çöktü.

     
Yaklaşık 16 saat süren ve bugün sabahın erken saatlerine kadar devam eden görüşmelerde, Uruzgan vilayetindeki askerlerin bu yıl planlandığı gibi çekilip çekilmemesi konusunda anlaşmaya varılamadı.
    
Başbakan Jan Peter Balkenende, Afganistan misyonunun görev süresini uzatıp uzatmamak konusundaki uzlaşmaz görüş ayrılığı yüzünden koalisyonunun ikinci büyük partisinin hükümetten ayrılmaya karar verdiğini söyledi.
    
Partisinin küçük ortak Hristiyan Birlik'le yoluna devam edeceğini söyleyan Balkenende seçimlerden söz etmedi. Bununla birlikte İşçi Partisi'nin ayrılmasıyla hükümetin sandalye sayısının görev yapmasına imkan tanımayacak kadar düşeceği belirtiliyor. Siyasi uzmanlar, seçimin kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar.
    
Koalisyon 3 yıl önce göreve başlamıştı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24