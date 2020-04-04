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Dünya
BBC Türkçe

Hollanda Halk Sağlığı Bakanı'na Koronavirüs önlemleri nedeniyle 'online berber' hizmeti

04 Nisan 2020 23:06

Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda

Hollanda Halk Sağlığı Bakanı Hugo de Jonge, koronavirüs salgını nedeniyle ülkesinde berberlerin kapalı olması nedeniyle, saç traşı sorununa "online çözüm" buldu.

Saç traşı gelen Hollandalı bakan, berberinden, internet aracılığıyla yardım aldı.

De Jonge'nin berberi İsmail, video konferans bağlantısı ile bakana yardımcı oldu.

Berberin yönlendirmesi ve kızının yardımı ile eşi, bakan Hugo de Jonge'nin saçını kesti.

Hollanda Halk Sağlığı Bakanı, Twitter hesabından traş anının fotoğrafını paylaşarak, şunları yazdı:

"Berber malzemelerini ödünç al, katına ve kızına sevimli bak, Facetime'dan berberin öneriler versin, saçın kesilsin, ödemeyi telefondan yap. Teşekkürler İsmail."

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