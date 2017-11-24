T24 LogoT24 Logo
Spor

Hollanda futbolu çöküşte

19 yıl sonra Hollanda’nın Avrupa’da oynayan takımı kalmadı

24 Kasım 2017 18:29

Vitesse'nin de UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle Avrupa'da yarışan takımı kalmayan Hollanda, son 19 yılın en kötü dönemini yaşıyor.

Milli takım düzeyinde 2018 FIFA Dünya Kupası'na vize alamayan Hollanda, bu kez de kulüpler düzeyinde Avrupa arenasında aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzdü.

Hollanda'yı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord, Avrupa Ligi'nde ise Vitesse temsil ederken, iki takım da gruplarındaki son maçlar öncesinde turnuvadan elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda mücadele eden Feyenoord, bu sezon 5 maçta henüz puanla tanışamadı. Gruptaki rakipleri Manchester City, Shakhtar Donetsk ve Napoli karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan Hollanda temsilcisi, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Benfica'nın ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde puan elde edemeyen üç kulüp arasına girdi.

Avrupa Ligi'ndeki Vitesse ise İtalya'dan Lazio, Fransa'dan Nice ve Belçika'dan Zulte Waregem'in yer aldığı K Grubu'nda 2 puan toplayabildi. Sadece Zulte Waregem ve Lazio ile berabere kalabilen grup sonuncusu Vitesse, üst tura çıkma şansını kaybetti.

Hollanda kulüpleri, son olarak 1998-99 sezonunda Avrupa arenasında üst tura takım çıkaramamıştı. O sezon UEFA organizasyonlarında mücadele eden PSV, Ajax, Heerenveen, Willem II ve Vitesse, Avrupa arenasında ilk turda elenmişti.(Eurosport)

ETİKETLER

HollandaFutbolÇöküş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24