Hollanda, 'Ermeni Soykırımı'nı tanımayacak

Hollanda Başbakan Yardımcısı Lodewijk Ascher, ülkesinin 1915 olayları için "soykırım" tanımını kullanmayacağını açıkladı.

Almanya Parlamentosu, Alman Federal Meclisi'nin, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendiren yasa tasarısını Perşembe günü kabul etmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Almanya Parlamentosu'nun kararının ardından, hükümetin bu konuya bakışına ilişkin önümüzdeki hafta meclise bir mektup gönderecek.

Hollanda, Ermenilere "soykırım iddiasını" resmi olarak tanımadı.

Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDA) önerisiyle 2004'te parlamentoda kabul edilen tasarıda, "soykırım sorunu" ifadesi yer aldı.

Hollanda Başbakan Yardımcısı Ascher, katıldığı bir radyo programında, "soykırım" yerine, "sorun" ifadesini kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Sosyal demokrat bakan, "soykırım" ifadesini kullanmanın, bu sorunun çözümüne hiçbir katkı sağlamayacağını belirtti.

"Türkiye ve Ermenistan diyaloğa girmeli"

Ascher'e göre, yaşananlar, sorunun ifade şeklinden daha önemli.

Başbakan Yardımcısı, "Korkunç şeyler olmuş, binlerce insan ölmüş. Bugün bile bu yaşananların hala üzüntüye neden olduğunu görüyoruz" dedi.

Ascher, "Soykırım ya da değil buna uluslararası hukuk çerçevesinde hakimler karar vermeli" diye konuştu.

Ermenistan ve Türkiye'de yaraların hala taze olduğunu söyleyen Ascher'e göre, her iki taraf da gerçeklerle yüzleşmeyi başaramadı.

Hollanda Başbakan Yardımcısı, hukuki tartışma yerine Türkiye ve Ermenistan'ın birlikte konuşabilmesi için çaba harcamaları gerektiğine işaret etti.

Ascher, "Hukuki tartışma başkalarının işi. Biz muhatap değiliz ve bu konuda adım atmayacağız" görüşünü dile getirdi.