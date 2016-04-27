Hollanda: Erdoğan'ı eleştirdiyseniz güvenliğinizi temin edemeyiz

Hollanda, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına "Türk liderlerini eleştirdiyseniz, güvenliğinizi temin edemeyiz" uyarısında bulundu.

AFP'nin haberine göre Salı günü parlamentodaki oturumda Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'e "Tatil için Türkiye'ye gidecek ve daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medyada eleştirmiş olan Hollanda veya Hollanda-Türkiye vatandaşlarının güvenliğinin sağlanacağı konusunda garanti verip vermeyeceği" soruldu.

Bakan Koenders'in yanıtı da "Hayır" oldu.

Koenders, Kuşadası'nda gözaltına alınıp yurtdışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılan Hollandalı köşe yazarı Ebru Umar'ın durumuna atıfta bulunup "Garantisi yok. Neler olabileceğini gösteren bir durum yaşadık. Durumla ilgileniyoruz ama garanti veremem" dedi.

Hollandalı bakan, Ebru Umar'ın da durumunu hükümetin yakından takip ettiğini belirtti ve Türkiye'yi şu sözlerle uyardı:

"Dürüst olalım. Eğer Avrupa'nın parçası olmak istiyorsanız, basına ve basın özgürlüğüne şu şekilde muamele edemezsiniz."

Hollanda'nın Metro gazetesinin köşe yazarı Ebru Umar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Kuşadası'nda gözaltına alınmış, yaklaşık 20 saat sonra seyahat yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.