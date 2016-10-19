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Spor

Hollanda Enes Ünal'ı konuşuyor

Twente forması giyen Enes Ünal, Hollanda'da gol krallığında 7 golle rakiplerinin önünde bulunuyor

19 Ekim 2016 11:08

Enes Ünal, daha şimdiden Zlatan Ibrahimovic’in Ajax dönemiyle kıyaslanmaya başlandı. ‘Komple forvet’ olarak tanımlanan Enes, attığı gollerin çeşitliliği bakımından İsveçli süperstarın gençliğine benzetildi.

İngiliz devi Manchester City’nin geleceğin yıldızı olarak kadrosuna kattığı ve ardından gelişimi için Hollanda ekibi Twente’ye kiraladığı 19 yaşındaki A milli yıldızımız Enes Ünal, sergilediği performansla ülkenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Kaydettiği gollerle Hollanda Ligi’ni sallayan, çıktığı 7 maçta 7 gol, 1 asist üreterek kalitesini konuşturan 97 doğumlu gururumuz, ‘Avrupa’nın futbolcu fabrikası’ olarak lanse edilen ülke basını tarafından İsveçli süperstar Zlatan İbrahimovic’e benzetildi.

 

Her türlü golü atıyor

 

2001-2004 yılları arasında Ajax’ta top koşturan, 20’li yaşlarında çıktığı 57 maçta 38 gol atarak dev kulüplerin transfer rüyalarını süsleyen İbrahimovic’le kıyaslanan Enes’i ‘komple forvet’ olarak gören Hollandalılar, genç yıldızımızın kaydettiği gollerdeki çeşitliliğine vurgu yaptı.

Tıpkı İsveçli yıldızın ilk döneminde olduğu gibi yer ve mesafe gözetmeksizin gollerini sıralayan Enes, 7 golün beşini sağ ayakla, birini sol ayağı ile birini de kafa vuruşu ile kaydetti.

Ceza saha dışından üç golü bulunan oyuncu, attığı gollerin dördünü de ceza sahası içinden attı. Enes’in Twente forması ile ligde frikikten de bir golü bulunuyor.

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