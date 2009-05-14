Hollanda elektrikte özelleştirmeye karşı

Hollanda'da özel sektörün en üst düzeydeki kuruluşu olan Hollanda Sanayici ve İşadamları Örgütü (VNO-NCW), elektrik üretim şirketlerinin yabancı şirketlere satılmasına karşı çıktı.



VNO-NCW Başkanı Bernard Wientjes, Başbakan Jan Peter Balkenende'ye bir mektup göndererek, hükümetin satışa müdahale etmesini en azından satış işleminin üç ay ertelenmesinin sağlamasını istedi.



Örgüte göre, satış işleminin ertelenmesiyle Hollanda, elektrik santrallerinin satışının ülke çıkarları açısından yeniden değerlendirmeye alarak daha sağlıklı bir karara varabilir. Satış kararının verilmesinde "ülkenin enerji ihtiyacının güvenli şekilde karşılanması" noktasının belirleyici olması gerektiğini bildiren VNO-NCW'ye göre, satış işlemlerini sürdüren Hollandalı elektrik üretim şirketleri Essent ve Nuon'un hissedarları içinde bazı belediyeler ve il yönetimleri en büyük paya sahip kuruluşlar ve bu kuruluşlar üzerinde hükümet etkili olabilir.



Hollanda'da ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Essent ve Nuon şirketlerine Alman RWE İsveç Vattenfall şirketleri tarafından teklif getirilmiş ve şirket yönetimleri bu teklifleri olumlu bularak kabul etmişlerdi. Ancak satış işleminin bitirilebilmesi için bu şirketlerin hissedarlarının onay vermesi gerekiyor. Bu onay ise henüz verilmediğinden satış işlemleri bitirilemedi.



Hollanda Ekonomi Bakanı Maria van der Hoeven da şirketlerin satışı gündeme geldiğinde hükümet olarak karşı olduklarını açıklamış ancak ilke olarak doğrudan bu satışlara müdahalede bulunamayacaklarını belirtmişti.



Bakana göre, Hollandalı elektrik şirketleri "üretim" ve "dağıtım" birimlerini ayrı elde toplayan ayrışmaya giderek yalnızca üretim birimlerini satabilecekler. Ülkenin enerji güvenliği açısından enerji dağıtım hatlarının satışına ise izin verilmeyecek.

