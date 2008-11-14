Hollanda ekonomisi durgunluk sınırında

Hollanda’da bu yılın üçüncü üç aylık döneminde büyüme hızının, bir önceki üç aylık döneme göre sıfır noktasında gerçekleştiği ve bu verilerle ekonominin durgunluk (resesyon) sınırına dayandığı bildirildi.



Merkez İstatistik Bürosu’nun (CBS) bugün açıklanan verilerine göre, ekonomi durma noktasına geldi. Büroya göre, resesyonun resmi olarak açıklanabilmesi için iki kez arka arkaya üçer aylık dönemin büyüme hızlarının sıfır veya altında olması gerekiyor.



Büro, yılın son çeyreğinde de büyüme hızı beklentisinin sıfır veya altında olmasının beklendiğini dolayısıyla Hollanda için resesyonunun bu yıl sonu itibarıyla açıklanabileceğini bildirdi.



Büroya göre, Hollanda ekonomisinin resesyon sınırına dayanmasında, küresel mali krizin etkisiyle tüketici harcamalarının azalması, yatırımların küçülmesi ve ihracatın azalması etkili oldu.



Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Wouter Bos, dün akşam Parlamentoda yaptığı açıklamada, gelecek yıl için ekonomide büyümenin aksine küçülme beklendiğini, önlemlerini buna göre almaya çalıştıklarını açıklamıştı.



Hollanda;da başta Merkez Bankası Başkanı Nout Wellink olmak üzere çok sayıda uzman ve ekonomist, ekonominin bu yıl sonundan itibaren resesyona gireceği tahminleri yapıyor.

