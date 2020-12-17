Hollanda, ekimde bir hackerın Trump'ın şifresini tahmin ederek hesabına girdiğini açıkladı

Hollandalı savcılar, bir vatandaşının ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabına ekim ayında 'şifresini tahmin ederek ' girebildiğini açıkladı. Öte yandan Twitter ve Washington, Trump'ın hesabının hacklendiğini yalanlamıştı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hollanda, Victor Gevers isimli vatandaşın 16 Ekim'de Donald Trump'ın şifresini tahmin ederek Twitter hesabını hacklediğini doğruladı.

44 yaşındaki Gevers, Trump'ın şifresinin seçim sloganı "Make America Great Again"den ilham alarak "maga2020!" olduğunu tahmin ettiğini ve doğru çıktığını söyledi.

Beyaz Saray ve Twitter, Trump'ın hesabının hacklendiğini yalanlamıştı.