Hollanda Dünya Kupası'ndan elendi; Arjen Robben milli takıma veda etti

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, İsveç’i 2-0 mağlup etmesine rağmen averaj farkı nedeniyle turnuvaya veda etti. Portakallar’ın galibiyet gollerini atan Arjen Robben, karşılaşma sonrası milli takımı bıraktığını açıkladı.

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nun kaderi, 7 Ekim’de İsveç’in Lüksemburg’u 8-0 yendiği maçla değişti. Kuzey ülkesinin 8 gollü galibiyeti, gruptaki averaj dengelerini bozdu. Gruptan çıkmak için İsveç’i 8 farklı yenmesi gereken Hollanda, 2 gollü galibiyetle yetinerek Dünya Kupası’na veda etti.

Robben'den gollü veda

Hollanda Milli Takımı formasıyla ilk maçına 2003’te çıkan ve toplamda 96 karşılaşmada sahada yer alan Arjen Robben, 37 gol attı. 33 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki son maçında 16. dakikada penaltıdan; 40'ta ise Beşiktaş forması giyen Ryan Babel'in pasında attığı gollerle milli takıma veda etti.

A Grubu’nda tamamlanan maçlar sonucu sıralama şöyle oldu:

1- Fransa (23 puan)

2- İsveç (19 puan)

3- Hollanda (19 puan)

4- Bulgaristan (13 puan)

5- Lüksemburg (6 puan)

6- Belarus (5 puan)