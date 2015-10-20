Hollanda, 'Davutoğlu imzalı' oy mektubu hakkında soruşturma başlattı

Hollanda, geçen hafta Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla Avrupa'daki Türkiye kökenli seçmenlere gönderilen mektupla ilgili soruşturma başlattı. Hollanda Veri Koruma Kurumu CBP, AKP'nin seçmen adreslerini elde etmek için gizlilik yaslarını ihlal edip etmediğini, aralarında çok sayıda Hollanda vatandaşının da bulunduğu Türkiyeli seçmenlerin adres bilgilerinin nasıl elde edildiğini araştıracak

AKP Amsterdam Temsilcisi Lütfi Kılınç, BBC Türkçe'ye mektupların kim tarafından gönderildiğini bilmediklerini söylemişti. "Bizimle ilgisi yok. Hiçbir bilgimiz de yok" demişti.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, geçen hafta Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla başta Almanya ve Hollanda olmak üzere yurtdışındaki seçmenlere birer mektup gönderilmişti. Mektupta yurtdışındaki seçmenlerden 1 Kasım'da AKP'ye oy vermeleri istenmişti.

Sosyalist Parti (SP) konuyu parlamento gündemine taşıdı

Ana muhalefetteki Sosyalist Parti (SP) konuyu parlamento gündemine taşıdı. Hollanda'daki birçok Türkiyeli seçmen de gizlilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Gelen şikayetler üzerine Hollanda Veri Koruma Kurumu CBP soruşturma başlattı.

CBP Başkanı Jacob Kohnstamm, kişisel bilgilerin farklı amaçlar için kullanılamayacağını söyledi. Hollandalı yetkili, "İnsanların, gizli bilgilerinin Ankara'daki bir siyasi parti tarafından nasıl alındığını sormaları tuhaf değil. Bu durum benim bile kaşlarımın çatılmasına neden oluyor" dedi.

AKP'nin gizlilik yasasını ihlal ettiği saptanırsa kınama ve uyarı mektubu gönderilecek

Hollanda yasalarına göre yargı kararı olmadan, kişinin kendi isteği dışında kişisel bilgilerinin paylaşımı yasak. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre de bu bilgiler ancak yargı kararı varsa Türk makamları tarafından Adalet Bakanlığı, yabancı makamlar tarafından da Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla istenebiliyor.

Seçmenlerin adres bilgilerine sahip olan Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği ve Hollanda Diyanet Vakfı (HDV), BBC Türkçe'ye bilgilerin kendileri tarafından verilmediğini açıklamıştı. Soruşturma sonunda AKP'nin gizlilik yasasını ihlal ettiği saptanırsa kınama ve uyarı mektubu gönderilecek.

Hollanda'da gizlilik yasasının ihlali ile ilgili yaptırımlar son zamanlarda ağırlaştırıldı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecek. CBP Başkanı Kohnstamm, 1 Ocak 2016'dan sonra benzer bir durumun yaşanması halinde tepkilerinin daha sert olacağını açıkladı.