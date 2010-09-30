Hollanda Danıştay'ında alınan karar emsal olacak

T24

Edinilen bilgiye göre, Memiş Özcan adlı şahıs 2005'te bir işletmeye ortak olarak, Hollanda Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Göç ve Yabancılar Dairesi'ne (IND) ticari oturum başvurusu yaptı. Adalet Bakanlığı, müracaatı Ekonomi Bakanlığı'na sevk ederek işletmenin ve şahsın Hollanda ekonomisine hangi şekilde ve ne kadar katkı sağladığıyla ilgili olarak rapor istedi. Habertürk'te yer alan habere göre; Ekonomi Bakanlığı, şu anda yürürlükte olan puan sistemi kriterleri çerçevesinde başvuruya negatif rapor verdi. Adalet Bakanlığı da rapora dayanarak başvuruyu reddetti. Bunun üzerine Memiş Özcan mahkemeye gitti. Dordrecht İdare Mahkemesi, 29 Eylül 2009 tarihinde Memiş Özcan lehine karar verdi. Adalet Bakanlığı temyiz hakkini kullanarak davayı Danıştay'a taşıdı. Danıştay ise son kararında yine Memiş Özcan'ı haklı buldu. Memiş Özcan'ın avukatı Ejder Köse, Danıştay kararını değerlendirdiği açıklamasında, "Bu karar, şu anlama gelmektedir. Herhangi bir Türk vatandaşı, illegal de olsa işletme sahibi olduğunda ve bunun yanı sıra doğru bir işletme planı sunduğunda, ciddi anlamda oturum alma hakkı ve şansı elde etmiştir" dedi. 5 bin 600 Türk vatandaşının davasının sürdüğünü, Memiş Özcan'ın durumunun onlara emsal olabileceğini kaydeden avukat Köse, "Danıştay'ı tebrik ediyoruz ve siyasete boyun eğmediği için teşekkür ediyoruz. Çünkü, duruşmada devlet, avukatın üzerine basarak, 72 milyon Türk vatandaşının işletmeci sıfatıyla oturum hakkı kazanabileceğini öne sürdü. Danıştay heyetinin gözünü korkutmaya çalıştılar. Türk insanına hayırlı olmasını diliyoruz. Hukuka olan güvenimiz bugün bir ivme almıştır" şeklinde konuştu.