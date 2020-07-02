Hollanda'dan Srebrenitsa kurbanlarının yakınları için tazminat komitesi

Yusuf Özkan

Lahey

BBC Türkçe

Hollanda hükümeti, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde, Hollanda askerleri tarafından Sırp güçlerine teslim edilen yaklaşık 350 Müslüman erkeğin hayatta kalan yakınlarına tazminat ödemek için bir uzman komitesi atadı.

Eski Danıştay üyesi Prof. Dr. Sylvia Wortman'ın başkanlık edeceği komitede, eski Danıştay üyesi Fred Hammerstein ve eski Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ed Kronenburg görev yapacak.

Komite, ne kadar tazminat ödeneceğini kesinleştirerek, bu yıl içinde kurban yakınlarına iletecek. Geçen yıl, Yüksek Mahkeme, Srebrenitsa'da 350 Boşnak erkek ve çocuğun öldürülmesinden dolayı Hollanda devletinin yüzde 10 sorumlu olduğuna karar vermişti.

Lahey Mahkemesi'nin yüzde 30 kusurlu bulduğu Hollanda devleti, kararı temyize götürmüştü.

Yüksek Mahkeme'nin kararına tepki gösteren kurban yakınları, bu yılın başlarında davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı.

Srebrenitsa'nın 13 Temmuz 1995'te düşmesi üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) adına görev yapan Hollanda Görev Kuvveti (Dutchbat), kendilerine sığınan 350 Boşnak erkek ve çocuğu, Sırplar'a teslim ederek, öldürülmelerine göz yummuştu.