Hollanda'dan bağımsızlık savaşında idam edilen Endonezyalıların çocuklarına tazminat

Hollanda hükümeti, Endonezya'nın 1945-1950 arasındaki bağımsızlık savaşı sırasında Hollandalı askerler tarafından yargısız infaz edilen Endonezyalıların çocuklarına tazminat teklif edeceğini açıkladı.

Euronews'in haberine göre; uzun mahkeme savaşlarını sona erdirmeyi amaçlayan hükümet, savaş sırasında ailesinin infazına ilişkin "inandırıcı" bir iddiada bulunan herkese 5 bin euro vermeyi vaat etti.

Hollanda'nın eski sömürgesi Endonezya'da bağımsızlık savaşı, II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1945'te başlamış, bağımsızlığın tanındığı Aralık 1949'da sona ermişti.

Hollanda savaş sırasında idam edilen Endonezyalı askerlerin dul kalan eşlerine daha önce tazminat teklif etmiş, ancak çocuklarına bu hakkı vermeyi reddetmişti.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ülkesinin sömürge dönemindeki katliamları için Endonezya’dan geçen martta özür dileyerek Güney Doğu Asya ülkesinin bağımsızlık gününü de resmen tanımıştı. Willem-Alexander Endonezya'ya ilk ziyarette bulunan Hollanda Kralı da olmuştu.