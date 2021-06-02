Hollanda'da yeni hayvan hakları yasası kabul edildi, Tarım Bakanı ve hayvan üreticileri tepkili

Yusuf Özkan - Lahey, Hollanda

Hollanda Senatosu, yeni hayvan hakları yasasını onayladı. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan yasa uyarınca, evcil hayvanların kulübe ya da kafeste tutulmasına izin verilmeyecek. Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten ve hayvan üreticileri yasaya tepkili. Schouten'e göre, "yasanın bu şekilde uygulanması imkansız".

Hollanda'da 150 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 6, 75 sandalyeli Senato'da da 3 üyeye sahip olan Hayvanları Koruma Partisi (PvdD), yeni hayvan hakları yasası konusunda parlamentoyu ikna etti.

PvdD Milletvekili Leonie Vestering'in, Nisan ayında Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma yeni yasanın kabulünde etkili oldu.

Vestering, "Bütün ördekler suda yüzer ancak her yıl Hollanda'da kanatlı hayvan çiftliklerinde 8 milyondan fazla ördeğin yüzme suyu yok. Yüzemeyen ve tüm ağırlıkları perdeli ayaklarının üzerinde olan civcivler bir süre sonra düşer ve ölür. Çünkü vücutları yüzmek için yaratılmış" dedi.

Yeni yasaya göre hayvan hakları

Bu konuşmanın ardından 150 milletvekilinden 89'unun oyuyla mevcut hayvan hakları yasasının daha fazla özgürlük içerecek şekilde değiştirilmesi benimsendi. Hollanda Senatosu da, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi öngörülen yasayı onayladı.

Yasa kapsamında artık ördek çiftliklerinde yüzme havuzları olacak. Atların kuyrukları kesilemeyecek. Domuz ve sığır yavruları doğumdan kısa süre sonra annelerinden ayrılamayacak.

Buzağılar ve keçilerin boynuzları kesilemeyecek. Tavşanlar, kafesler yerine toprağı kazabilecekleri yerlerde yaşayacak. Domuzlar, kapalı alanlar yerine çamur içinde vakit geçirecek.

Yeni yasaya göre ahırlar, ağıllar ve kanatlı hayvan çiftlikleri yeniden düzenlenecek, çok sayıda hayvanın aynı kapalı ortamda kalmasına izin verilmeyecek.

Yasa, hayvanların mümkün olduğunca doğal hareket özgürlüğüne sahip olmasını öngörüyor. Bu sadece çiftlik hayvanları için değil, evcil hayvanlar için de geçerli. Örneğin kuşların ve tavşanların kafeslerde tutulmasına izin verilmeyecek.