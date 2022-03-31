Hollanda'da silahlı saldırı: İki Türk öldürüldü

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Hollanda’nın Zwolle şehrinde bir McDonalds’ta meydana gelen silahlı saldırıdan iki Hollandalı Türk öldürüldü. Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Hollanda polisi McDonalds restoranında meydana gelen silahlı saldırının dün akşam yerel saatle 18.00 sularında meydana geldiği aktardı.

Görgü tanıkları, içeride iki kişinin yemek yediği sırada silahlı saldırganın içeri girerek hedef aldığını söyledi.

Görgü tanığı “Saldırgan kendisine bir yemek sipariş edip, hedef aldığı kişilerin karşısına oturdu daha sonra onları vurdu” dedi.

Saldırgan olay yerinden kaçarken iki kişi hayatını kaybetti.

Polis saldırının sebebini araştırırken hayatını kaybeden iki kişinin de Hollandalı Türkler olduğu belirtildi.