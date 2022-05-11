T24 LogoT24 Logo
Spor

Hollanda'da şampiyon 36. kez Ajax!

11 Mayıs 2022 22:57

Hollanda Ligi'nde şampiyonluk ipini Ajax göğüsledi. Amsterdam ekibi son maçta Heerenveen'i 5-0 yendi ve mutlu sona ulaştı.

Hollanda'da Ajax bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. PSV ile şampiyonluk yarışındaki Ajax, 33. hafta maçında Heerenveeen'i 3-0 mağlup etti. Ajax'ı galibiyete taşıyan isimler Tagliafico (19), Berghuis (33) ve Sebastian Haller (38) oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 82'ye çıkaran Ajax, en yakın takipçisi PSV Eindhoven ile arasındaki 4 puan farkını korudu ve bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ajax, son 11 sezonda yedinci; üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Toplamda da 36. kez şampiyonluk kupasını kaldıran Ajax'ı 24 şampiyonlukla PSV Eindhoven takip ediyor.

hollandaajaxşampiyonoldu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24