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Dünya

Hollanda da peçe ve burkayı yasaklamaya hazırlanıyor

Ülkede 100 kadın burka giyiyor

23 Kasım 2016 17:47

Hollanda kamusal alanda peçe ve burka gibi yüzü tamamen kapatan giysileri yasaklamaya hazırlanıyor. Koalisyon ortaklarının üzerinde uzlaştığı yasa tasarısına muhalefetten de destek geldi. Ülkede 100 kadın burka giyiyor.

Hollanda İçişleri Bakanlığı tarafından 4 yıl önce hazırlanan yasa tasarısının bu hafta meclisin alt kanadında görüşülüp kabul edilmesi bekleniyor.  Düzenlemeye iktidar ortağı partilerin yanı sıra ana muhalefetteki Sosyalist Parti ile Hristiyan Demokrat Parti de destek veriyor. 

"Kamusal alanda yüzü tamamen örten giysilerin yasaklanmasına ilişkin düzenleme" Senato'nun onayının ardından yürürlüğe girecek. 

Kamu kuruluşları, okullar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında peçe ve burka giyilmesi yasaklanacak. 

Yasak yüzü tamamen kapatan kask ve kar maskesi takanları da kapsıyor.  Yasağa uymayanlar 405 euro para cezasına çarptırılacak. Hollanda genelinde 100 civarında kadının burka giydiği belirtiliyor.

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