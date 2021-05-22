Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası sürüyor

Orkun Kökçü Hollanda'da bir kez daha ayın takımına seçilme başarısı gösterdi. Feyenoord'da görev yapan milli futbolcu martta da hem ayın takımına seçilmiş hem de ayın en iyi genç oyuncusu ödülünün sahibi olmuştu.

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'ya damga vurmayı sürdürüyor.

Sezon başından beri gösterdiği başarılı ve istikrarlı performansla dikkat çeken genç yıldız, Hollanda Ligi'nde ayın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Mayıs ayının takımında kendine yer bulan Orkun Kökçü, Mart'ta da hem ayın takımına seçilmiş hem de ayın genç oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

Adı birçok Avrupa deviyle de anılan Orkun Kökçü, A milli futbol takımımızın EURO 2020 geniş kadrosuna da davet edildi.

Genç yıldız, kulübü Feyenoord'un Utrecht ile oynanacağı Eredivisie Avrupa Ligi Play Off final maçı sonrası ay yıldızlıların Antalya'daki kampına katılacak. (TRT Spor)