Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası

Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, ligde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 76 dakika görev aldı.

Müsabakanın 76. dakikasında yerini Jorrit Hendrix’e bırakan milli oyuncu, sergilediği futbolla göz doldururken, takımının da ilk golünü kaydetti.

Feyenoord, ligde Ajax ve PSV Eindhoven’ın ardından 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

Bu sezon ligde 7 gol, 8 asist ile oynuyor

U21 klasmanından itibaren Türkiye Milli Takımı'nın formasını giyen Orkun, bu sezon Feyenoord forması ile ligde 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Kökçü, 8 de asist yaparak takımı adına 15 gole direkt katkı sağladı.

Öte yandan Feyenoord ile bu sezon 8 kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının 3. golünü kaydederek bu sezon Avrupa’da 2. golünü kaydetti.