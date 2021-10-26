Hollanda'da mahkeme, Kırım tarihi eserlerinin Rusya'ya değil, Ukrayna'ya gönderilmesine karar verdi

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Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da keşfedilen altın tarihi eserleri Hollanda'da bir mahkeme, Ukrayna'ya vermeyi kararlaştırdı.

Milattan Önce 2. yüzyıldan kalma İskit eserleri üzerinde hem Moskova hem de Kiev hak ilan ediyordu. Eserler, Kırım Rusya tarafından ilhak edilmeden bir ay kadar önce, Şubat 2014'te bir sergi için Amsterdam'daki Allard Pierson Müzesi'ne verilmişti.

Amsterdam'da bir mahkeme, 2 binden fazla eseri içeren koleksiyonun Ukrayna'ya iade edilmesine karar verdi. Kararda eserler Kırım'da bulunmuş olsa da, Ukrayna'nın mirasına ait oldukları vurgulandı.

Rusya ve Kırım'daki müzelerin mevcut yönetimleri kararı kınarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ''Tıpkı eserler gibi Kırım'ı da geri getireceklerini'' ifade etti.