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Dünya

Hollanda'da Koronavirüs kısıtlamalarına karşı protestolar üçüncü gününde: Yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı

Hollanda'da hükûmet geçen cumartesi günü sokağa çıkma sınırlaması başlattı

26 Ocak 2021 13:22

Hollanda'da hükûmetin Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları duyurmasının ardından başlayan protestolar üç gündür sürüyor. Amsterdam ve Rotterdam'da yapılan şiddetli protestolarda yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Hollanda'da yüzlerce insan hükûmetin Koronavirüs kısıtlamalarına karşı olarak sokağa çıktı. Üç gündür süren protestolarda şiddetli anlar da yaşandı. 

Amsterdam ve Rotterdam şehirlerinde mağazaların yağmalandığı belirtildi. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, polise daha geniş gözaltı yetkisi veren bir kararname imzaladı. Yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı. Aboutaleb, "Bu insanlar utanmaz hırsızlar. Onları biber gazı kullanımıyla tehdit etmek zorunda kaldım. Bunu üzücü buluyorum çünkü belediye başkanlığı kariyerimde hiç bunu yapmak zorunda kalmamıştım" dedi. 

Amsterdam ve Rotterdam'ın yanı sıra Hollanda'nın küçük kentlerinde de şiddetli protestolar yaşandı. Araçların kundaklandığı bazı yerlerde polislere taş atıldı. 

Yetkililer, sokağa çıkanların hükûmetin cumartesi günü duyurduğu akşam 9'dan sonra sokağa çıkma yasağından sonra sosyal medya uygulamalarında örgütlediğini belirtti. 

Hollanda Başbakanı Mark Rutte protestocuları kınayarak "Bu insanları motive edenin protestoyla hiçbir ilgisi yoktu; bu yaptıkları suç" dedi. 

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