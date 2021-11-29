Hollanda'da Koronavirüs karantina otelinden kaçan çift yakalandı

Hollanda polisi, Koronavirüs karantina otelinden kaçan bir çiftin yakalandığını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, çift Amsterdam'ın Schiphol Havalimanı'nda uçağa binmeden hemen önce yakalandı. İsimleri verilmeyen kişiler, sağlık yetkililerine teslim edildi.

Güney Afrika'dan Amsterdam'a ulaşan bir uçaktaki 61 kişinin Covid testi pozitif çıkmış, bu kişilerin 13'ünün Omicron varyantıyla enfekte olduğu tespit edilmişti. Yakalanan çiftin bu grupta olup olmadığı bilinmiyor.

Yerel medya, çiftin Güney Afrika'dan gelenlerin kaldığı bir otelden kaçtığını aktardı.

Hollanda'da artan vakalar ve varyant endişesiyle bugünden itibaren kısmi kapanma önlemleri yürürlüğe girdi. Barlar, restoranlar ve mağazaların kapanma saatleri öne çekildi. Evden çalışmanın mümkün olduğunda sürdürülmesi bekleniyor.