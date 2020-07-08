Hollanda'da konteynerlerin içine gizlenmiş "işkence odaları" bulundu

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Hollanda'da yük konteynerlerinin içine gizlenmiş, işkence için kullanıldığı düşünülen odalar bulundu.

Konteynerlerin içinin ses yalıtıcı maddeler ile kaplandığı ve işkence aleti olduğu düşünülen teçhizatlarla donatıldığı görüldü.

Hollanda polisi, ülkenin Belçika sınırında konteynerlerin bulunduğu bölgedeye bir insan kaçırma ihbarı üzerine gitti. Polis baskınında altı şüpheli gözaltına alındı.

Polisin aktardığına göre 6 konteynerin içinde tavan ve yere sabitlenmiş kelepçeler de bulundu. Alana saklanmış silahlar da keşfedildi. İnsanların buraya "hapsedildiği" düşünülüyor.

Konteynerlerden birinin içinde de üzerinde kelepçeler bulunan bir dişçi sandalyesi bulundu. Sandalyenin yanındaki çantaların içinde de işkence için kullanıldığı düşünülen aletler bulunduğu aktarıldı.

Konteynerlerin içinde gözlem için kameralar da bulunduğu belirtildi.

Polis, alanda silah ve çalıntı arabalar da bulunduğunu aktardı.