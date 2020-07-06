Hollanda’da kimliklerde cinsiyet bilgisi kalkıyor

Hollanda, kimlik kartlarında cinsiyet ibaresinden vazgeçme kararı aldı. Kimliklerdeki cinsiyet bilgisinin 2024’ten itibaren kalkacağı ifade edilirken bu düzenlemenin pasaportlar için geçerli olmayacağı belirtildi.

Sputnikte yer alan habere göre, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Ingrid van Engelshoven, parlamentoya yazdığı bir mektupta, 2024-2025’de kimliklerden cinsiyet bilgisinin kalkacağını bildirdi. Bununla birlikte Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri çerçevesinde bu kategori pasaportlardaki yerini koruyacak.

Hollanda’da LGBTİ+ örgütlerinin uzun zamandan beri kimliklerden cinsiyet bilgisinin kalkmasını talep ediyor. Van Engelshoven, yeni düzenlemenin neredeyse hiçbir sonucu olmayacağını belirterek, "Ülkemizde zaten 'cinsiyet belirlenemiyor' adı altında üçüncü kategori belirten insanlar var zaten. Ama bunun için mahkemelere başvurmak zorunda kalıyorlar" dedi.

Yeni düzenlemeyle "mümkün olan her yerde gereksiz cinsiyet kaydını sınırlamayı" amaçladıklarını dile getiren van Engelshoven, "İnsanlar kimliklerini kendileri oluşturmalı ve tam bir özgürlük ve güvenlik içinde yaşamalı" ifadesini kullandı.