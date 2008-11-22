Hollanda da ‘feneri’ söndürüyor

Almanya tarihinin “en büyük yolsuzluk davası” olarak değerlendirilen ve mahkemenin, “asıl suçlular Türkiye’de” dediği Deniz Feneri yolsuzluğu ile ilgili olarak, Hollanda’nın da dava hazırlığında olduğu öğrenildi. İktidar ortağı İşçi Partisi (PvdA) milletvekili Toon Heerts, Adalet Bakanı Erns Hirsch Ballin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Deniz Feneri Derneği’nin Hollanda’daki faaliyetlerini parlamento gündemine taşıdı.



Hollanda’daki Sosyal Demokrat Dernekler Federasyonu’nun (DSDF), Deniz Feneri’nin bu ülkedeki faaliyetlerini gündeme getirmesinin ardından, siyasetçiler de konuyu mercek altına aldı. Alman savcının hazırladığı Deniz Feneri iddianamesinin 120. sayfasında yer alan bilgiler de, Hollandalı siyasetçilerin harekete geçmesinde önemli etken oldu. İddianamede, Amsterdam, E’sschede ve Rotterdam’daki çeşitli banka şubelerindeki hesap numaralarına yer verilmişti. İddianamede, derneğin Hollanda’daki şubelerinden 1 milyon 620 bin Avro para çekildiği vurgulanmıştı.



İşçi Partili Heerst, Adalet Bakanı Ballin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, DSDF’nin bir süre önce yaptığı açıklamayı anımsattı. Heerst, Hollanda’da milyonlarca Avro yardım toplayan derneğin faaliyetleri hakkında resmi makamların bilgi sahibi olup olmadıklarını ve Hollanda’daki Türklerden toplanan milyonlarca Avro ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı’nın soruşturma açıp açmayacağını sordu.



Heerst’in önergesi üzerine, Hollanda Adalet Bakanlığı’nın dava açma hazırlığında olduğu öğrenildi. Cumhuriyet’e bilgi veren kaynaklar, Bakan Ballin’in, Deniz Feneri yolsuzluğunu gündemine aldığını ve Alman adli makamlarından davaya ilişkin dosyanın isteneceğini belirttiler. Kaynaklar, gerekli incelemenin ardından Adalet Bakanlığı’nın dava sürecini başlatacağını bildirdiler.

