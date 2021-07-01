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Dünya

Hollanda'da F-16'nın pilotu kendini fırlattı; jet üsteki binaya çarptı

01 Temmuz 2021 15:58

T24 Dış Haberler

Hollanda'da bir Belçika F-16'sının pilotu pistte uçağın kontrolünü kaybettikte sonra kendini fırlattı. Jet, pilot kendini fırlattıktan sonra bir binaya çarptı.

Uçak, Hollanda'da Leeuwarden askeri üssünde bir tatbikata katılıyordu. Uçak üsten havalanıp 120 mil güneydeki Volkel hava üssüne gidecekti.

Hollanda Hava Kuvvetleri kazadan sonra patlama meydana gelmediğini ve yangın çıkmadığını ifade etti.

Pilotun uçak yapıya çarpmadan önce kendini fırlattığı, ancak yine de kendisinin ve çarptığı binadaki kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

Kazanın Hollanda Güvenlik Kurulu tarafından inceleneceği ifade edildi.

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