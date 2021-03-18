Hollanda'da Başbakan Rutte dördüncü dönemini kazandı

T24 Dış Haberler

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede yapılan seçimlerde "ezici" bir zafer elde ederek görevde dördüncü bir döneme hak kazandığını ilan etti. Rutte, yeni dönemde ülkeyi Koronavirüs pandemisinden sonra tekrar inşa etmek için çaba sarf edeceğini söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle durgun geçen kampanya sürecinin ardından yapılan seçim, hükûmetin salgın döneminde sergilediği performansa dair bir referandum olarak nitelendiriliyordu.

Çıkış anketlerine göre Rutte'nin iktidar partisi VVD geçen döneme göre koltuk sayısını 3 artırarak Hollanda Parlamentosu'ndaki 150 koltuğun 36'sına sahip oldu.

Parlamento binasında büyük bir gülümseme ile gazetecilere açıklamalarda bulunan Rutte, "Hollanda'nın seçmenleri partime ezici bir güvenoyu verdi" dedi.

"Önümüzdeki yıllarda masadaki ana konu Korona'nın ardından ülkeyi nasıl tekrar inşa edeceğimiz olacak" diyen Rutte, "Bu işi bir 10 yıl daha yapacak kadar enerjim var" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Rutte ve hükûmeti çocuk bakım ödeneği skandalının ortaya çıkması nedeniyle istifa etmişti. Daha sonra bu suçlamalar yalanlanmıştı.

Ipsos'un Hollanda devlet televizyonu NOS için gerçekleştirdiği çıkış anketine göre Avrupa Birliği yanlısı D66 24 koltuk ile şu ana kadarki en başarılı sonunu aldı ve ikinci parti oldu. D66, geçen dönem Rutte'nin koalisyon ortaklarından biriydi.

Geert Wilders'ın aşırı sağcı ve İslam karşıtı PVV'si ise 2017 seçimine kıyasla 3 koltuk kaybetti ve 17 koltuklar Parlamento'nun 3. partisi oldu.

Kaynak: NOS