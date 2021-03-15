Hollanda da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

T24 Dış Haberler

Hollanda, kan pıhtısı riskini yükselttiği şüphesiyle geçici olarak ülkede AstraZeneca'nın Oxford'la geliştirdiği Koronavirüs aşısının kullanımını durdurdu.

Hükûmetten yapılan açıklamada AstraZeneca aşısının en az iki haftalığına; 29 Mart'a kadar kullanımının durdurulacağı ifade edildi.

Hollanda merkezli haber ajansı ANP'nin aktardığına göre kararın ardından 43 bin kişinin aşı randevusunun iptal edileceği öğrenildi.

Danimarka, Norveç ve İzlanda perşembe günü aşının kullanımını kan pıhtısı bağlantısı incelenene kadar geçici süreyle durdurduğunu duyurmuştu. Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha da aşıyı kameralar karşısında olma planını iptal etti ve dağıtımının durdurulduğunu açıkladı. Cuma günü Bulgaristan da aşının kullanımını durduracağını açıkladı. Hollanda'dan önce aşının kullanımını geçici süreyle durduracağını duyuran son Avrupa ülkesi İrlanda olmuştu.

Almanya, Fransa, Britanya, Hollanda, Meksika ve Nijerya gibi ülkeler ise aşının güvenli olduğunu söyleyerek aşıyı kullanmaya devam edeceklerini bildirdi.

AstraZeneca, kendi yaptıkları incelemelerde aşı ile kan pıhtısı oluşumu hakkında bir bağlantı bulamadıklarını belirtti.