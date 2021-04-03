Hollanda'da AstraZeneca aşısının kullanımı tamamen durduruldu

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, ülkede raporlardaki yan etkiler ve ölümler sebebiyle AstraZeneca aşısının kullanımının tamamen durdurulduğu açıklandı.

Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği yetkilisi, Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmaya devam edileceğini belirtti.

Hollanda Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta, tedbir olarak AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Bakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamada da AstraZeneca aşısı yapılan 5 kadında yan etkiler görülmesi sebebiyle 60 yaşın altındakiler için bu aşının uygulamasının ikinci kez geçici durdurulduğu açıklanmış ve yaşları 25 ila 65 yaşında olan kadınlardan birinin akciğerindeki kan pıhtılaşması sebebiyle öldüğü belirtilmişti.