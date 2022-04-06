Hollanda'da aşırı sağcı Pegida'nın cami önünde domuz pişirme eylemi güvenlik gerekçesiyle yasaklandı

Aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü'nün (Pegida) iftar saatinde Hollanda'daki bazı camilerin önünde mangalda domuz eti pişirme eylemi, güvenlik gerekçesiyle Schiedam ve Eindhoven belediyeleri tarafından yasaklandı.

Göç ve İslam karşıtı olan aşırı sağcı örgüt, "Ramazan mangal (BBQ) turu" adını verdiği ve 12 kentte yapmayı planladığı eylemi, ilk olarak Salı akşamı Rotterdam yakınlarındaki Scheidam kentinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Ancak Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Muradiye Camii önünde yapılması planlanan etkinlik, Schiedam Belediye Başkanı Cor Lamers tarafından yasaklandı.

Lamers, yasak kararına gerekçe olarak, "kamu düzeni ve trafik güvenliğininin olumsuz etkilenecek olmasını" gösterdi.

Schiedam Belediye Başkanı, "Ramazan ayında bir caminin önünde mangalda veya mikrodalga fırında et yemekleri hazırlamayı gereksiz yere kışkırtıcı" bulduğunu belirtti.

Pegida üyeleri, Çarşamba akşamı da Eindhoven kentindeki Al-Fourqaan Camii önünde domuz eti pişirme eylemi yapmak istiyordu.

Cami cemaatinden gençler ise bina etrafında koruma çemberi oluşturarak Pegida üyelerine sırt dönme kararı aldı.

Cami yönetim kurulu, ziyaretçilerin iki yıllık Covid salgını sonrası Ramazan'ı dört gözle beklediklerini belirterek, Çarşamba günü çok sayıda kişinin camiye gelmesinin beklendiğini söyledi.

Eindhoven polisi, çok sayıda güvenlik görevlisi bulunmasına rağmen Pegida'nın kışkırtıcı gösterisinin yaratacağı kargaşanın önlenemeyeceğini bildirdi.

Bu görüş üzerine Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma, aşırı sağcı örgütün iftar saatinde cami önünde yapacağı eylemi yasakladı.

Jorritsma, böyle bir girişimin huzursuzluk yaratacağını vurgulayarak bu nedenle izin vermediğini bildirdi.

Aşırı sağcı örgüte, sadece belediye meydanında gösteri izni verildi.

2019 yılında da yasaklanmıştı

Eindhoven Belediye Başkanı Jorritsma, 2019 yılında da Pegida'nın cani önünde domuz çevirme eylemini yasaklamıştı.

Jorritsma'nın, "Provokasyon için gösteri yapmaya gelen insanların şehrimi ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Ramazan günü domuz barbeküsüyle buraya gelmeye nasıl cüret edersiniz? Bunu vicdanıma anlatamam ve anlatmayacağım" dediği medyaya yansımıştı.

Aşırı sağcı örgüt, 7 Nisan'da Enschede Selimiye Camii, 8 Nisan'da Almelo Masjid Camii ve 9 Nisan'da da Nijmegen Eyüb Sultan Camii önünde iftar saatinde mangal partisi yaparak domuz eti pişireceğini açılladı.

Ancak bu 3 kentin belediye başkanlarının da, "gereksiz gerilim ve provokasyon yaratacağı" endişesiyle eylemi yasaklamaları bekleniyor.

Pegida tarafından yapılan açıklamada bütün eylemlerin akşam saat 19:00'da başlayacağı belirtilerek, "İslam faşizmine karşı birlikte keyifli bir toplantı yapmak isteyen herkesi bir şeyler yiyip içmeye davet ediyoruz" denmişti.

Hollanda'daki Müslüman örgütleri de belediyelere, Pegida eylemine izin verilmemesi çağrısında bulunmuştu.