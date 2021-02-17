Hollanda'da alt mahkemenin kaldırdığı sokağa çıkma yasağını temyiz mahkemesi yeniden yürürlüğe soktu

Koronavirüs pandemisine karşı ocak ayının son haftasında ilan edilen gece sokağa çıkma yasağını protesto eden Hollandalıların mahkemeden çıkardığı 'yasağın derhal kaldırılması' kararı kısa sürdü. Hükûmetin başvurduğu temyiz mahkemesi yasağı tekrar tesis etti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Lahey'deki bir mahkemenin 'hükümetin parlamento onayını almamasından ötürü meşru olmadığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılması' kararı temyizde askıya alındı. Hükümetin başvurduğu temyiz mahkemesinin üç yargıçtan oluşan komisyonu, salı gecesi 21.00'de sokağa çıkmanın serbest hale gelmesine ramak kala yasağı tekrar tesis etti.

Yargıçlar, yasağın meşru olup olmadığına dair tam teşekküllü oturumun cuma günü yapılacağını duyurdu.

Gece sokağa çıkma yasağının yürürlükte olup olmadığına dair kamuoyunda kafa karışıklığı oluşmasını istemediklerini söyleyen temyiz yargıçları, devletin çıkarlarının, sokağa çıkma yasağının kaldırılması için Lahey'deki mahkemede dava açan Korona Gerçekleri (Viruswaarheid) grubunun şikayetlerinden daha ağır bastığını belirtti.